7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performansıyla dikkat çeken Rana Özmutlu yarıştı. 90 yaşındaki Rana Özmutlu'nun muhteşem performansı izleyenlerden alkış aldı. Sağlıklı bir insan vücudundaki en küçük kas nerede bulunur?

Eşini kaybettikten sonra kendisine yeni bir hayat çizdiğini söyleyen 90 yaşındaki yarışmacı, bir derneğe üye olarak yeni bir hayata adım attığını belirtti. Birçok faaliyete katıldığını anlatan Rana Özmutlu, Türk Sana Müziği'nden tiyatroya kadar farklı alanlarda etkin olduğunu dile getirdi.

Aslen Eskişehirli olduğunu söyleyen başarılı yarışmacı 50 bin TL değerindeki soruya doğru yanıt verdi mi?

Sağlıklı bir insan insan vücudundaki en küçük kas nerede bulunur?

A) Dil

B) Kulak

C) Göz

D) Burun

Doğru Cevap: Kulak