Dövme yaptırdım pişmanım, günahı nedir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı. 26 yaşındaki Hades, "Dövme yaptırdım pişman oldum. Günahı nedir?" sorusunu yöneltti.

İzmir'den gelen 26 yaşındaki Hades merak ettiği bir soruyu Hatipoğlu'na sordu. Hades, "Koluma büyük bir dövme yaptırdım. O zamanlar 16 yaşındaydım. O yaşta özenip çok da büyük bir dövme yaptırmışım. Şuan çok pişmanım, sildirmek istiyorum ama olmuyor. Bundan sorumlu muyum? Günahı nedir?" dedi.

Hades'in kolundaki büyük dövmeyi gören Hatioğlu, "Peygamberimiz bu tür kalıcı olan şeyleri hoş görmüyor. Keşke yapmadan önce beni bulup sorabilseydin. Ama olan olmuş, sildirebiliyorsan ve sen de artık taşımak istemiyorsan sildirmeye çalış ama olmuyorsa da bu dövme senin hiçbir ibadetine engel değil. Sen yine namazını kıl, orucunu tut. Ama bundan sonra cildine zarar verecek şeyler yaptırmaktan kaçın. Son araştırmalar zaten dövmelerin ileride cilt hastalığına neden olduğunu söylüyor. Ayrıca bu pişmanlığı faydalı bir şey de kullanıp, gençlere örnek olabilirsin. Yanlış olduğunu, ilerde hata olarak görüleceğini söyleyerek örnek davranış sergileyebilirsin" yanıtını vererek Hades'e hem nasihatte bulundu, hem de aklındaki soru işaretlerini giderdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programları atv'de devam ediyor.