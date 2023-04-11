Fırat baba mı oluyor?

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

29. Bölümde neler yaşandı?

Elif'i arayan doktoru ona ne söyleyecekti?

Ümran, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyeceği konusunda Elif'in üzerine gider. İşi oyuncak bebek alıp vermeye kadar götürür. Fırat'ın babası adına açtığı vakıf günü olaysız geçer ama esas bombayı Sude patlatır. Dila'ya Fırat'a söyleyeceğini bile bile ondan çocuk aldırdığını söyler. Bu haber eve bomba gibi düşer. Fırat, Sude ile yüzleşir fakat Elif ile araları iyice açılır. Elif ve Fulya kadın hastalıkları doktoruna giderler. Gittikleri kişi Dila'nın kendini başka biri olarak tanıttığı Sinan'dır. Eşref Bey ise Gülümser ile gizli gizli görüşmek yerine aşkını doludizgin yaşamak için Alper'i bir an önce evlenmesi için cesaretlendirir. Fırat, Fulya'nın aldığı bebek patiğini bulur. Üzerine bir de doktordan gelen sürpriz telefon ile baba olacağını ve Elif'in kendisinden bunu sakladığını düşünür. Baba olacağını söyleyerek Elif'e sarılır ve bunu Ümran da görür.