Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine gençlerle doldu. Stüdyo, Erkan Avcı Anadolu Lisesi, Bahçelievler Mesleki ve Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle dolup taştı. Hatipoğlu, gençler buraya gelerek bizi onurlandırdınız. Sizinle olmak son derece mutlu ediyor diyerek gençlerin sorularını almaya başladı.

Hatipoğlu, "En büyük enerji kaynağı duadır"

İlk soru genç bir öğrenciden geldi, "Dua yerine çekim yasasına inanıp enerji yollamak doğru mudur?" diye sordu. Hatipoğlu "Evrene enerji göndereceğinize evrenden enerji alın. Bizlerin evrene göndereceği şey kısıtlı olabilir. Enerji göndermek yerine Allah'ım bana meleklerinle beraber yardım et, diyerek dua etmek daha doğrudur. Çünkü en büyük enerji kaynağı duadır. Yapacağınız şeyler çok basit. Öncelikle ettiğiniz dua önemli. Allah'ın meleklerine inanarak dua etmek gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz, Hz. Ali'yi bir göreve gönderirken şöyle dua etmiş; 'Allah'ım damadım Ali'yi Cebrail'le güçlendir. O'na melekler yardım etsin' demiş. Melekler size yardım edince hissedersiniz. İlginizi ve irtibatınızı koparmayın, yanlış şeylere meyil etmeyin. Enerji göndermek yerine dua gönderin. Onlar dua yerine enerji diyorlar ama sonuç olarak Allah'tan istiyorlar. İsterken sabırlı olun, cevabınızı göreceksiniz.