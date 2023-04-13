Osman Bey ve Aktemur Bey’in büyük oyunu

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 121. Bölümünde Osman Bey, yeğeni Aktemur Bey’le görüşüp büyük bir oyun kurdu. Oyunun sonunda Marmaracık Hisarı geri alındı.

Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde; Osman Bey, Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturduğu haberini önceden bilmiyormuş gibi davranarak herkesin önünde Aktemur'u divandan kovdu. Osman Bey; Aktemur'un Kargın Obası postuna oturmasını, İsmihan Sultan ve Nayman'ın kuracağı birliği ön gördüğü için bizzat istemişti. Osman Bey ve Aktemur'un oyunundan habersiz olan hatunlar ise Aktemur'un posta oturma kararına tepki göstermişti. Aktemur Bey'in posta oturmasının ardından Bengi Hatun ilk vazifenin Öktem Bey'in emaneti olan Marmaracık Hisarı'nı geri almak olduğunu söyledi.



Marmaracık Hisarı geri alındı!

Marmaracık Hisarı'nı geri almak için yola çıkan Aktemur Bey ve Alçiçek Hatun, ormanda hatunlarla karşılaştı. Hatunların geldiğini görüp şaşıran Alçiçek, aslında her şeyin Osman Bey ve Aktemur Bey arasında gerçekleştirilen bir oyun olduğunu öğrendi. Aktemur Bey, Alçiçek ve diğer hatunlar birlik olup Marmaracık Hisarı'nı Nayman'ın nökerlerinden geri aldılar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 121. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.