Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 121. Bölümünde; Osman Bey ve Nayman, teke tek karşılaştılar.

Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde Nayman'ın teklifi üzerine, Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı. Dövüş öncesinde Nayman ve nökerlerinin Marmaracık Hisarı'nı boşaltmasını fırsat bilen Osman Bey, Marmaracık'ı geri almaya giden Aktemur Bey'e bacıyanları ve hatunları göndererek destek oldu. Nayman ise, Osman Bey'in kazanma ihtimalinden korktuğu için Kam'a Osman Bey'in görmesini engelleyecek bir tür zehir yapmasını istedi. Kam'ın yaptığı zehri yüzüğüne sakladı.



Gün doğumunda karşı karşıya gelen iki ordu, büyük dövüş öncesinde en mahir üç adamı öne sürdü. Osman Bey; Konur, Turahan ve Bayram Bey'i seçti. Yapılan üçlü karşılaşmada Nayman'ın nökerleri ölürken, Osman Bey'in ordusundan Bayram Bey ise şehit oldu. İsmihan Sultan ise bu karşılaşmayı uzaktan izleyerek planlar kurdu. Osman Bey ve Nayman'ın karşılaşmasında Nayman hile yaparak Osman Bey'in gözüne yüzüğündeki zehri saçtı. Zehrin etkisiyle görme problemi yaşayan Osman Bey, zor anlar yaşadı. Osman Bey ve Nayman'ın mücadelesi nasıl sonuçlanacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 121. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.