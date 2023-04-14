Hacer, Gülayşe’yi konağa götürmek için geldi!

“Seni almaya geldim Gülayşe!”

Sezonun çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 12. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer'in mola yerine gelip Gülayşe'yi Nizam'la tanıştırmak için götürmek istemesi ve Ateş Kuşları'nın üzüntüden yıkılması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 12. Bölümünde; Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu ve barınak hayalini ona da anlatmasını istediği için geldiğini söyledi. Abisi Ali ve ablası Mercan'dan izin alan Gülayşe, iftara kalmadan döneceğini söyledi fakat Gülayşe hariç herkes onun bir daha geri dönmeyeceğini biliyordu. Gülayşe, Hacer'le gitmeden önce üstünü değiştirmek için yanlarından ayrıldığı sırada Barbaros, Hacer'e yanlış yaptığını söyledi ancak beklediği cevabı alamadı. Hacer, Lara'ya halası olduğunu haykıracağını, isminin Gülayşe değil Lara olduğunu, Lara'nın Ateş Kuşları'nın hiçbir şeyi olmadığını ancak kendisinin kanından canından olduğunu ve karşı koyarlarsa bu işin kötü biteceğini söyledi. Ellerinden hiçbir şey gelmeyen Ateş Kuşları, Gülayşe ve Hacer giderken arkalarından bakakaldı. Sabit ise yaşananların ardından kendisini kamyonun önüne attı. Sabit'in akıbeti merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 12. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.