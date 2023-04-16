atv’nin yıllardır ekrana damga vuran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de bir kez daha 200 bin TL’lik sorunun heyecanı yaşandı. Cevabı merak edilen o soru: Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?

Dünyanın en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği soruları başarıyla geçen Reşat Budak, 200 bin TL'lik soruya ulaştı. İyi performansıyla dikkat çeken yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

200 bin TL'lik Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı ne oldu? Yarışmaya İzmir'den katılan Reşat Budak, hedeflediği ödüle ulaşabildi mi?

Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?

A) Bangladeş

B) Nijerya

C) Filipinler

D) Etiyopya

Doğru Cevap: Bangladeş