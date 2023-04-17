Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Ben Bu Cihana Sığmazam bomba gibi bir bölümle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de!

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük heyecan sürüyor. Büyük bir heyecana sahne olacak olan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

Tatavlalı'nın yeni ittifakı...

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha ��ok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır. Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.

Tatavlalı hangi çeteyle müttefik olmaya çalışır ve bu çete liderinin Tatavlalı'dan istediği şey nedir? Leyla, Cezayir'den duyduklarından sonra ailesiyle ilgili nasıl bir karar alacaktır? Firuze, Tatavlalı'nın hain planından kurtulabilecek mi? Cezayir'in ekibindeki hain kimdir?