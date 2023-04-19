Ali Atasever’in cesedi ekmek fırınında arandı! Şüphelerin odağındaki baba Sait Atasever Müge Anlı’ya neler söyledi?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyenleri atv’ye kilitlemeye devam ediyor. Ali Atasever konusu çözüldü mü? Ali Atasever öldü mü, katil kim?

atv'nin merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ali Atasever'in kaybolmasıyla başlayan süreç ele alındı. Kütahya'da yaşanan olayda gündeme gelen konular izleyenlerin kanını dondurdu. Ali Atasever öldü mü? Ali Atasever'in babası Sait Atasever'le ilgili ortaya atılan iddialar neler? Ali Atasever'in yakınlarından şoke eden açıklamalar…

Baş şüpheli baba Sait Atasever…

45 yaşındaki Ali Atasever'in ortadan kaybolmasının ardından baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, oğlunun zihinsel engelli olduğunu ifade etti. Oğlunun eşinden 20 yıl önce boşandığını dile getiren baba Atasever, "Beğenmedi, bıraktı gitti" sözlerini kullandı.

Köyde Sait Atasever'in çok agresif bir yapıda olduğu konuşulurken 45 yaşındaki oğlunu daha önce elektrik direğine bağlayarak dövdüğü ortaya çıktı. Ali Atasever'in yeğeni Cemile, "Jandarma beni çağırsa tüm bildiklerimi anlatırdım. Dedem dayımı ağaca bağlayıp dövdü. Bu adam, çocukluğundan beri babası tarafından dövüldü" dedi.

Köyden gelen iddiaları Müge Anlı açıkladı!

Müge Anlı ise köyden gelen iddiaları dile getirdi. O anlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Müge Anlı, "Söylemeye dilim varmıyor ama sizin oğlunuzu öldürerek ekmek fırınında yaktığınız söyleniyor" ifadelerini kullandı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Ali Atasever'in teyzesi Hatice Altay ise, "Ali'mi yakanlar yansın" diye konuştu. Yaşlı kadının şüphelendiği kişi de baba Sait Atasever oldu.

Cinayet iddiası sonrasında Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. Ali Atasever'in yakıldığı iddia edilen ekmek fırınının çevresinde çalışma yapan ekipler cinayete dair bir iz aradı. Cinayetin işlendiği öne sürülen bahçede çalışmalar yapılırken Ali Atasever'in annesi Ayşe Atasever de "Köyde dostumuz yok, düşmanımız çok" açıklamasını yaptı.

Merakla beklenen Ali Atasever konusu yeni gelişmeleri ile heyecan yaratırken ilerleyen günlerde olayın çözülmesi bekleniyor.

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