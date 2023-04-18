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Ali Atasever'in eski eşi Cemile İnan konuştu

Ali Atasever'in eski eşi Cemile İnan konuştu

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Ali Atasever'in eski eşine baba Sait Atasever'in çirkin davranışlarda bulunduğu iddia edilmişti. 12 ay resmi nikahsız yaşadığını çocuğu doğduktan sonra resmi nikah yapıldığını söyledi. Ali'nin küçük çocukken şiddet gördüğünü anlatan eski eş çama sarılıp dövüldükten sonra kafasını toparlayamadığını duydum dedi. Evliliği süresince sinir hastası olduğunu söyleyen kadın evliliklerinin onuncu yılında kaçtıklarını da anlattı.

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