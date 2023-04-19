atv'nin heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Reşat Budak 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Merakla izlenen yarışmada "Hangi nehir Afrika kıtasındadır?" sorusunun yanıtı ne oldu?

Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı yarışmacı Reşat Budak, "Hangi nehir Afrika kıtasındadır?" sorusunda zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada Reşat Budak o soruya hangi yanıtı verdi?

Hangi nehir Afrika kıtasındadır?

a- Limpopo

b-Mississipi

c- Yangtze

d- Mekong

Doğru Cevap: Limpopo

Limpopo Nehri nerededir?

Limpopo Nehri Afrika kıtasında yer alan 1.750 km uzunluğunda bir nehirdir. Limpopo Nehri, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve ve Mozambik'ten geçerek Hint Okyanusu'na dökülür. Afrika'dan Hint Okyanusu'na dökülen en büyük ikinci nehir olan Limpopo, bazı bölgelerde güçlü bir akıntıya sahiptir.

Yarışmaya İzmir'in Karşıyaka ilçesinden katılan Reşat Budak, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularına verdiği başarılı cevaplarla dikkat çekti. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada başarılı yarışmacı 200 bin TL'lik soruya ulaştı. Milyoner yarışmacısı 200 bin TL değerindeki soruya hangi yanıtı verdi?