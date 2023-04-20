'Kuruluş Osman' Çarşamba gününün galibi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 122. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' 122. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 reyting, %17,63 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting, %16,11 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,55 reyting, %15,22 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman'ın 122. Bölümünde; 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün sonunda Nayman'ın, Yenişehir Konağı'nda çıkardığı yangın bölüme damga vurdu.

Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu. Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti. Tek başına kalan Nayman, mücadele etse de Bagatur tarafından tutuklanarak Tebriz'e götürülmek üzere yola çıktı. Osman Bey'in konağında verilen iftar yemeğinde Türkmen Beyleri'nin bundan sonra Selçuklu'ya değil, Kayı Obası'na vergi ödemek istediğini duyan İsmihan Sultan, bu durum karşısında öfkelendi ve sofrayı terk etti. Osman Bey'in gücünü kırmak isteyen İsmihan Sultan; Nayman'ı Bagatur'un elinden kurtardı ve mührün sahibi oldu. Mührün kendisine ait olduğunu söyleyen Nayman, İsmihan Sultan'la anlaşma yaparak Osman Bey'i ortadan kaldırması şartıyla mührü aldı. Osman Bey'den intikam almak isteyen Nayman, özel birliğiyle beraber hem Osman Bey'in Köprühisar'daki karargahına hem de Yenişehir'deki konağına aynı anda baskın düzenledi. Baskın sırasında konağı ateşe veren nökerler, kapıları zincirleyerek hatunların ve çocukların dışarı çıkmasını engellediler. Halime bebekle yalnız kalan Bala Hatun, dumandan zehirlenmemek için camı kırdığı anda omzundan okla vuruldu. Yangının ardından neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.