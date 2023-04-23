Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv izleyicisiyle buluşan Milyoner'de heyecan dolu anlar yaşandı. "Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun yanıtı ne oldu?

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelene Milyoner, her bölümüyle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 22 yaşındaki Berke Şahin, başarılı bir yarışma çıkardı.

Ankara Üniversitesi'nde okuduğunu dile getiren genç yarışmacı, okulun yanı sıra tiyatroyla da ilgilendiğini söyledi. İkinci baraj sorusuna ulaşan Berke Şahin, 50 bin TL değerindeki soruya hangi yanıtı verdi?

"Dünya'nın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

A) Everest'in zirvesine tırmanan ilk kişidir

B) Everest'e tırmanırken ölen ilk dağcıdır

C) Everest Dağı'na paraşütle inen ilk kişidir

D) Everest Dağı'nı hiç görmemiştir

Doğru Cevap: Everest Dağı'nı hiç görmemiştir