Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur. Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler. Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.

Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?



