Ümran'ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

32. Bölümde neler yaşandı?

Tutuklanan Ümran, Fırat'a Elif'in bu gerçekleri bildiğini söyledi!

Sude'nin kapının altından gizlice bıraktığı Cemil'in vasiyetini okuyan Fırat çılgına döner.

Annesi ile yüzleşmeye gider. Elif de onu sakinleştirmek için peşinden gider. Avukata verdiği vekâlet ve boşanma işlemlerini de durdurur. Ümran, gerçeklerin bir kısmını itiraf etmek zorunda kalır. Ama Cemil'in öldürdüğü kısmını saklar.

Nişantaşı'ndaki evde olan garip değişiklerden sonra Elif kapının kilidini değiştirir. Güneş'in sulayıp baktığı oynadığı çiçeği fark eden Elif, bunun Dila'nın bahsettiği zehirli çiçek olduğunu Fırat'a söyler. İkinci bir yüzleşme de burada yaşanır. Ümran'ın inkârı üzerine çiçeği ağzına atmaya çalışan Fırat feci gerçeği de öğrenir. Cemil babası değildir ve Ümran onu zehirleyerek öldürmüştür. Annesini otele yerleştiren Fırat onu evden gönderir. Gerçekleri bilmeyen Dila'ya Sude her şeyi anlatır.

Amacı Ümran'dan kurtulmaktır. Ümran otelde daha fazla kalmaz ve eve geri döner. Ancak Dila çoktan polise ihbar etmiştir. Polisler gözaltı için eve gelir. Polise teslim olmak zorunda kalan Ümran giderayak Elif'i de yakar ve Cemil'in Fırat'ın öz babası olmadığını bildiğini ama sustuğunu söyleyerek araca biner.