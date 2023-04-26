Ortaya çıkan tesadüf Güzide'yi şüphelendiriyor! Aldatmak 28. Bölümü ile ekrana geliyor...

Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncuları buluşturan Aldatmak 28. Bölümü ile atv ekranına geliyor. Aldatmak 28. Bölüm'de neler olacak?

atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak'ta yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. Muhteşem bir bölümle ekrana gelecek olan Aldatmak'ta neler yaşanacak? Aldatmak yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de.

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur. Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Behram, canını tehlikeye atıyor

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır. Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır. Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

Aldatmak 28. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/aldatmak/28-bolum-1-fragman/izle