Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler

Oktay Kaynarca 30 metreden atladı.

atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam setinde aksiyon dolu sahneler yaşandı.

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza attı.

29. Bölüm (2 Mayıs Salı) çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, aksiyonu bol olan 29. Bölüm için 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı.

Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Oktay Kaynarca sahneyi başarıyla tamamladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecan dolu yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.



O görüntüleri izlemek için tıklayın: http://atv.link/v8vwxw