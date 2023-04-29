Ateş Kuşları'nda yer yerinden oynadı

Barbaros, annesinin şüpheli olduğunu öğrendi

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 14. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın 14. bölümünün finalinde Barbaros'un, savcıyı arayarak annesi Şirin'in de şüpheli olduğunu söylemesi bölüme damga vurdu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın on dördüncü bölümünde neler oldu?

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı. Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi. Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi. Gülayşe'ye dut gibi aşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti. Hacer ise Eyüboğlu davasında Menderes'ten şüphelenmeye başladı.

Yıllar önce Menderes ve Nazmiye ile işbirliği yapıp suça ortak olan Çatal, kendisini kurtarmak için Şirin'i öne sürdü. Çatal, Barbaros'un annesi Şirin'i ele vermeyeceğini ve annesini korumak uğruna kendisinin de bu davadan sıyrılacağını düşündü ancak işler onun umduğu gibi ilerlemedi ve ikilinin konuşmasına Şirin de katıldı. Çatal Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük bir şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.