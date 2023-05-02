Elif ve Fırat'ın arası açılıyor!

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

32. Bölümde neler yaşandı?

Elif' karşı boşanma davası açan Fıart, kendini Sude'nin yatağında buldu!

Fırat öğrendiklerini hazmedebilmek için çiftlik evine gider. Gerçeği bilip söylemediği için Elif'e çok öfkelidir. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve yangına körükle gider. Fulya ve Alper arasında da yanlış anlaşılma olayı büyür. Fulya eski kız arkadaşının çocuğunu Alper'in çocuğu zannettiği için ikili arasında ayrılık çanları çalar. Büyükler olaya müdahale etmek zorunda kalır. Ümran hapishaneye gider ancak onun evdeki yerini çat kapı gelen annesi alır.

Dila ve Fırat, anneannelerinin gelişine çok şaşırır. Fırat eve döner ve Ayten Hanım vakit kaybetmeden Elif ile onları barıştırır. Fulya ve Alper arasında da her şey yoluna girer. Fakat Elif'in Ümran'ın tutuklanmasından sonra vazgeçtiği boşanma dilekçesi Fırat'ın eline geçer.

Elif bunu daha önceden olduğuna onu ikna edemez. Elif'i çocuk istediğine ikna edemeyen Fırat yorulmuştur ve o da karşı dava açar.

Elif'i Güneş ile tehdit eder. Kötü gece geçiren ve sarhoş olan Fırat'ı arayan Sude aradığı fırsatı bulur. Onu daha da içmeye teşvik ederek yatağına yatırır. Sabah birlikte uyanan Fırat'ı birlikte olduklarına inandırmayı başarır.