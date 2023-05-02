Mevsimler değişiyor birinci değişmiyor

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 7 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, birincilikle başladığı yeni yayın döneminde başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Nisan ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek ��ok detaya yer veren Dizi TV, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün aksiyon ve macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailesindeki tüm taşların dökülmeye başladığı Aldatmak; Kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan hikayesi Ateş Kuşları; hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim zirveye taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.