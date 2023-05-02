Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim devam edecek mi? Yeni bölümde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 124. Bölümü ile atv ekranına geliyor. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecan sürüyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 124. Bölüm Çarşamba 20.00'de atv ekranına gelecek.

Nayman ve Bursa Tekfuru anlaşma yapabilecek mi?

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Şeyh Edebalı, Nayman'ın elinden kurtulabilecek mi?

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

Kuruluş Osman 124. Bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv'de.