Dijitalde zirvede tek başına atv

atv.com.tr Nisan ayında da zirvedeydi. Ama bu buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü Youtube'tan Facebook'a atv dijitalde hep lider!

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Nisan ayında Web Sitelerinde, ''Views'', "Views Per Real User", Uygulamada ise "Real User", "Reach", "Audience share", "Time", "Avarage Time Spent", "Avarage Minute Rating", "Time Per Visit", "Views", "Visits", "Avarage Time Viewed" kategorilerinde birinci oldu.Yılın ilk dört ayında ise atv.com.tr rakipleriyle arasındaki farkı daha açtı ve 70 birincilik elde etti.



Ama bu buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü Youtube'tan Facebook'a atv dijitalde hep lider!

Ekrandaki başarısını dijitalde de sürdüren atv, en iyi yerli dizileri ve programları atv.com.tr'de izleyicisine ulaştırıyor.