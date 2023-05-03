Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Bursa Tekfuru ve Nayman’ın birlik olması halinde kendi varlığının tehlikeye gireceğini öngörerek bu ittifaka engel olmak istedi ve planlarını bozmak üzere Tekfur’un karşısına çıktı.

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı. Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi. Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu anlattı. Nayman'la iş birliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını belirten Osman Bey, Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi. Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim. Nayman'dan yana olma, bu kana mani ol! Okçulara da diyesin rahat etsinler!" diyerek rest çekti. Nayman ile ittifak kurmak konusunda şüpheleri olan Tekfur ise Osman Bey'in çektiği rest sonrasında kendisinin yanına gelen ve sorularını cevaplamayan Nayman'ın nökerlerini öldürdü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 124. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.