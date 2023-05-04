Kuruluş Osman yine soluksuz izlendi!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 124. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %7,88 reyting ve %20,52 izlenme payı, AB'de %5,48 reyting ve %15,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,25 reyting ve %17,99 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #VatanSanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Şeyh Edebalı ile Turgut Bey'in Tebriz vazifesi için Osman Bey'le vedalaşması ve İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürerek Malhun Hatun'a tuzak kurması bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın dünkü bölümünde, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı. Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi. Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu ve Nayman'la işbirliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını ve Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi. Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim. Nayman'dan yana olma, bu kana mani ol! Okçulara da diyesin rahat etsinler!" diyerek rest çekti. Nayman ile ittifak kurmak konusunda şüpheleri olan Tekfur ise Osman Bey'in çektiği rest sonrasında kendisinin yanına gelen ve sorularını cevaplamayan Nayman'ın nökerlerini öldürdü. Edebalı, Osman Bey'in kendisine buyurduğu Tebriz vazifesi üzerine uzun zamandır niyetlendiği Hac vazifesini de yerine getirmek istediğini söyledi. Tebriz'e doğru yola çıkan Şeyh Edebalı'ya Nayman ve nökerleri pusu kurdu. Edebalı'yı yaralayan nökerleri Osman Bey, Bala Hatun ve alpler etkisiz hale getirdi. Edebalı'nın yaralanması üzerine Osman Bey ise, Nayman'ın adamı Kam'ın cezasını kesti. Aslında Edebalı ile vedalaşmak için orada bulunan Turgut Bey; Edebalı'nın daveti ve Osman Bey'in buyruğu üzerine Tebriz yolunda Edebalı'nın yoldaşı oldu. Turgut Bey, "Görev bana, vatan sana emanet!" diyerek Osman Bey ve Alpleriyle vedalaştı. Öte yandan; İsmihan Sultan ise Malhun Hatun'un Esma Hatun'a hediye ettiği hançerle önce kendisini yaraladı, ardından Esma'yı öldürdü. Böylelikle suçları Malhun Hatun'a yıkarak onu tutuklama kararı çıkardı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.