Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Muhteşem sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan dizi, Çarşamba akşamına yine damga vurdu. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Şeyh Edabalı ve Turgut Bey yeni bir vazife için Tebriz yoluna çıktı.

'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Turgut Bey'i düşmanı dağıtmak ve Konya'ya müdahale edilmesi için Tebriz'e Gazan Han ile görüşmeye gönderdi.

Turgut Bey, Şeyh Edebalı'nın yoldaşı oldu!

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Edebalı, Osman Bey'in kendisine buyurduğu Tebriz vazifesi üzerine uzun zamandır niyetlendiği Hac vazifesini de yerine getirmek istediğini söyledi. Tebriz'e doğru yola çıkan Şeyh Edebalı'ya Nayman ve nökerleri pusu kurdu. Edebalı'yı yaralayan nökerleri Osman Bey, Bala Hatun ve alpler etkisiz hale getirdi. Edebalı'nın yaralanması üzerine Osman Bey, Nayman'ın adamı Kam'ın cezasını kesti. Aslında Edebalı ile vedalaşmak için orada bulunan Turgut Bey; Edebalı'nın daveti ve Osman Bey'in buyruğu üzerine Tebriz yolunda Edebalı'nın yoldaşı oldu. Turgut Bey, "Görev bana, vatan sana emanet!" diyerek Osman Bey ve alpleriyle vedalaştı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 124. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.