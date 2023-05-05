Ayşe Dinçer acı içinde yere yığıldı! Mutfak Bahane'de korku dolu anlar...

Derya Taşbaşı’nın sunduğu, atv’nin yarışma programı Mutfak Bahane’de sevilen sanatçı Ayşe Dinçer final günü herkesi gözyaşlarına boğdu.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan Mutfak Bahane'nin final gününde korku dolu anlar yaşandı. Kısa bir süre önce operasyon geçiren ve karnında dikişleri bulunan Ayşe Dinçer yemek yapımı sonrası acı içinde yere yığıldı. Eşi ve yarışmacılar panik içinde yanına gelirken sevilen sanatçı yaşadığı acı ile herkesi gözyaşlarına boğdu. Stüdyoda ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan sanatçı daha sonra sedye ile ambulansa götürüldü.

Gözyaşları sel oldu

Haftalardır başarılı bir şekilde yarışan ve çok sevilen Ayşe Dinçer'in ardından stüdyoda gözyaşları sel oldu. Yarışmaya bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından tedavisi tamamlanan Ayşe Dinçer zorlukla stüdyoya geri döndü. Ailesi ve doktoru ile birlikte aldığı karar ile sağlık sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Yarışmaya bilezikler ile veda etti

Başarılı bir hafta geçiren Ayşe Dinçer hafta finalinde on bileziğin de sahibi olarak yarışmaya veda etti.