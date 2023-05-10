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HABERLER Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

GİRİŞ TARİHİ:  10.05.2023, 21:52
Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer. Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir.

Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir. Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.

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