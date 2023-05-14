ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman belli olacak? YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? AA 2023 seçim sonuçları…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman belli olacak? YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? AA 2023 seçim sonuçları…

GİRİŞ TARİHİ:  14.05.2023, 13:43
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman belli olacak? YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? AA 2023 seçim sonuçları…

65 milyona yakın vatandaşın oy kullanacağı 14 Mayıs Genel Seçimleri tüm yurtta devam ediyor. Oy verme işleminin ardından en çok merak edilen ise ‘seçim sonuçları ne zaman belli olacak’ sorusu oluyor. Yüksek katılımlı seçimde YSK sonuçların kaçta açıklanmasına izin verecek?

Milyonlarca vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına koşarken saatler ilerledikçe sonuçlara ilişkin heyecan arttı. 'Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak' sorusu gündem olurken vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. YSK ve AA seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YSK'nın yasakları kalkar kalkmaz sonuçlar atv.com.tr'de

Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği yasakların kalkmasıyla birlikten seçime dair tüm sonuçlar hızlıca açıklanacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy sayıları en hızlı ve güvenilir şekilde burada olacak.

Büyük bir merakla beklenen 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları Anadolu Ajansı'nın verileri ile en hızlı şekilde vatandaşlara ulaşacak. 13. Cumhurbaşkanı ile TBMM üyelerinin belirleneceği seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla belli olacak.

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN