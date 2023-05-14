Gençler defileye çıktı!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

90. Bölümde neler yaşandı?

Tolga'ya gerçeği itiraf etmeye karar veren Süsen'e araba çarptı!

Orhan uğradığı iftira yüzünden kovulur. Sarp hademe ile konuşup parasını verirken Elif'e yakalanırlar. Elif bunu şantaj olarak kullanır ve son model telefon ister. Oğulcan ile Süsen arasında kalan Ömer ikisine de ültimatom verir. Aralarındaki sorunu çözene kadar ikisinden de uzaklaşır. Oğulcan ise Tolga ve Ömer için Süsen'in sırrını saklar. Elif'e eski model telefon veren Sarp bunun bedelini fena öder. İkisinin kavgasına tanık olan Asiye amcasının hakkını arar. Oğulcan ve Ömer de olaya karşınca gerçekler ortaya çıkar. Ahmet ise hayatında Suzan'ın olduğunu herkese itiraf eder.

Defileye katılan gençler, Orhan'ın uğradığı iftira yüzünden moralsizdir. Asiye'nin elbisesine ise onu kıskanan Melis vişne suyu döker. Onu kurtarmak için hepsi elbiselerine aynı lekeyi yapar ve Asiye'yi de defileyi de kurtarırlar. Süsen ise her şeyi itiraf etmeye gelir. Oğulcan'a bunu söyler. Önce Tolga'ya sonra da Ömer'e itiraf edecektir. Ancak Tolga üzerine gelen arabayı fark etmez bunu gören Süsen kurtarmak için onu iter ve araba ona çarpar. Tolga son anda kurtulurken Süsen kanlar içinde yere yığılır.