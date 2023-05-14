Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe atv.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi şehirde kim önde?

Türkiye, seçim sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde atv.com.tr'den öğrenecek. Her saniye güncellenen seçim verileri sandıkların açılmasıyla birlikte vatandaşlarla buluşacak. Nefes kesen seçim yarışında anlaşılır grafikler ve detaylı bilgiler takipçilerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hangi ilde hangi aday önde? Sandıkları kaçta kapanacak?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları benzersiz grafiklerle atv.com.tr'de belli oluyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimlere ait en doğru sonuçlar haritadan takip edilebilecek.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber sandıklardan gelen sonuçlar yayınlanacak. Sabah 08.00'de başlayacak oy verme işlemi akşam 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte tüm Türkiye'de aynı anda sayılmaya başlanacak.

YSK, sonuçların erken açıklanmasına izin verebilecek

Saat 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından sağlanacak olan bilgiler yayına alınabilecek. Yüksek Seçim Kurulu, saat 21.00 sınırını 14 Mayıs günü esnetebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. YSK, seçimden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye atılan oyların da geçerli sayılacağını açıkladı. 14 Mayıs Genel Seçimlerinde partiler ise mecliste çoğunluğu yakalamak için yarışacak.