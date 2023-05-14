Seçim yasakları ne zaman bitecek? Oy kullanma işlemi ne zaman bitiyor? Kaç seçmen oy kullanacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçim önce Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Gündemin ana gündem maddesi olan seçimler öncesi hangi yasaklar geldi? YSK’nın belirlediği seçim yasakları ne zaman bitecek? 14 Mayıs akşamı oy kullanma işlemi ne zaman sona erecek?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçim yasakları başladı. Türkiye'nin kilitlendiği seçim öncesinde önlemler artarken Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yasaklar yürürlüğe girdi. YSK oy verme gününde hangi yasakları getirdi? Seçim yasakları saat kaçta sona erecek? 64 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanacağı seçim ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Seçim günü kafeler açık mı? İşte YSK'nın açıklaması…

YSK'nın kararına göre, seçim günü sabah 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Asayişi sağlamakla görevli personel dışında kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek.

Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri olma niteliği taşıyan lokantalarda sadece yemek servisi yapılmasına izin verilecek.

Seçim günü, 18.00'den sonra düğün yapılmasına izin verilecek.

18.00'e kadar basın-yayın organlarında seçimlere ve seçim sonuçlarına dair yorum yapılmasına izin verilmeyecek. 18.00'e kadar herhangi bir seçim tahmini yapılması yasak olacak.

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre tüm yayınların 21.00'den sonra serbest olacağı ön görülürken yine kurulun alacağı bir kararla bu saat daha erkene alınabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta da aynı hükümler uygulamaya alınacak.

Günün ilk saatlerinden itibaren heyecanla sandığa koşan vatandaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 17.00'den sonra oy kullanma işlemi sona ererken sandıklar açılacak. Sandıktan çıkacak ilk sonuçlar merakla beklenirken tüm detaylar atv.com.tr'de olacak.