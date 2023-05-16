Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır? Malhun Hatun, Kargın Obası’nın imdadına yetişebilecek mi?

Aktemur Bey ve Kargın Obası'nın akıbeti ne olacak?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

Malhun Hatun, Kargın Obası'nın imdadına yetişebilecek mi?

Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

Osman Bey ve Sultan Mesud ipin ucunda

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

Osman Bey'in Köprühisar planı

Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?

Eesrigün, Bala Hatun tarafından karşılanıyor

Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?



