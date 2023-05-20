Gülayşe ve Nizam kavuştu!

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 16. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Nizam’ın yıllar sonra kavuşması bölüme damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın on altıncı bölümünde neler oldu?

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nda düğümler çözüldü!

Barbaros; Nizam Eyüboğlu'na Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi. Lara'yı çöpe atan kişinin Nazmiye olduğunu ve Lara'nın, öz kardeşi Menderes tarafından Çatal'a satıldığını öğrenen Nizam, fenalık geçirdi. Aynı zamanda annesinin ve babasının işlediği suçu Zıpkın'dan öğrenen Hüma ise şoke oldu.

Barbaros henüz 8 yaşındayken verdiği sözü tutarak Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıldır hasretini çektiği kızı Gülayşe'ye kavuşturdu. Duaları kabul olan Nizam, sonunda kızına kavuştu. Nizam, Gülayşe'yi ilk gördüğü an "Kurban olduğum Allah'ım! Bu nasıl benzemek?!" diyerek, Gülayşe'nin annesi Bahar'a çok benzediğini vurguladı. Özlemle ve şaşkınlıkla birbirlerine sarılan baba kız, seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.

Gülayşe, babasıyla Eyüboğlu Konağına mı gidecek yoksa Ateş Kuşları'yla beraber Mola Yeri'nde mi kalacak?

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!