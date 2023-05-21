Erenler müzik grubu ünlü mü oluyor?

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

91. Bölümde neler yaşandı?



Yarışmayı kazanamayan bizimkilerin videosu izlenme rekorları kırınca sürpriz teklif alırlar

Süsen tehliyeyi ucuz atlatır. Ama ailesi onunla hiç ilgilenmediği için Ömer iyileşene kadar Süsen'i sürpriz yapıp eve alır. Oğulcan ile arası düzelir. Tolga ise kaza ile ilgili kendi suçlamaktadır. Orhan'ın işsiz kalması gençleri hareketi geçirir. Amcaları istediği işi yapabilmesi için müzik yarışmasına katılırlar. Video klibi çekme görevi Yasmin'dedir. Ama o bilerek görüntüleri yüklemez ve kapkaça uğramış gibi yapar. Sarp'a Ahmet ders vermek için her şeyini keser. Kulüpte işe sokar. Ancak müşterilere ters davranan Sarp başına bela açar. Adamlar çıkışta onu dövmek için bekler. Ömer, onu korumak için kendini yakar. Sarp kaçacakken Ömer'i bırakamaz kardeşler ilk kez başkaları ile kavga ederek yakınlaşırlar buna kendileri de inanamaz. Akif yine rahat durmaz kulübün altını herkesten gizli kumarhaneye dönüştürür. Şevval Ahmet'e kumpas kurar ilaç attığı içki ile kendinden geçen Ahmet ile çektiği romantik pozları Suzan'a gönderir. Emel'in çektiği telefon videosunu internete koyan gençler, yarışmayı kazanamaz ama ünlü bir yapımcıdan albüm teklifi alır.