28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları saniye saniye atv.com.tr'de! İl il, ilçe ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...

Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları en ince detaylarına kadar atv.com.tr'de! Tüm şehirlerden son dakika seçim sonuçları ve seçime dair tüm bilgiler...

Türkiye 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sabah 08.00'de başlayarak akşam 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur anket sonuçları şimdiden büyük bir dikkatle takip edilirken seçim gecesi Türkiye ilk sonuçları yine atv'den öğrenecek. Cumurbaşkanlığı seçimi canlı yayınla en ince ayrıntısına kadar ekrana taşınacak. Anlaşılır ve detaylı grafikler atv.com.tr'de saniye saniye güncellenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi takip etmek isteyenler tüm gelişmelere atv.com.tr'den ulaşabilecek.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur heyecanıyla devam ediyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında %49,52 oy oranıyla birinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile %44,88'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sandıkta karşı karşıya gelecek.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi aday kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların %49,52'sini aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88 ile Erdoğan'dan sonra en çok oy alan isim oldu. Ata İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılan Sinan Oğan %5,17'lik oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken seçimden önce yarıştan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyların %0,43'ünü aldı.

Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde 27.133.837 oy alırken en yakın rakibine 2 buçuk milyona yakın bir fark attı. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 24.594.932 oy aldı. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan 2.831.208 oy alırken yarıştan çekilen Muharrem İnce, 236.097 ile en az oy alan aday oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur nasıl yapılacak? İkinci turda 50+1 şartı var mı?

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimlerde düğüm ikinci turda çözülecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda yarışacak. İki adaylı seçimde daha çok oy alan aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidiyor. 2017 yılında yapılan Anayasa Referandumu ile birlikte halkın seçtiği cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle görevde kalıyor. 24 Haziran 2018'de ilk kez değişen sistemle birlikte cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023'te bir kez daha seçim yarışından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları saniye saniye atv'de!

Seçim günü oy kullanan seçmenlerin sandıklar kapandıktan sonra gözü kulağı atv ve atv.com.tr'de olacak. İzleyenleri ekran başına kilitleyecek analizler ve il il seçim sonuçları izleyiciyle buluşacak. atv.com.tr'de merak edilen tüm şehirler il il, ilçe ilçe son dakika seçim sonuçları ile takipçilere ulaşacak. Adayların son dakika açıklamaları da yine atv'de olacak.