Mutfak Bahane yarı finalinde gözyaşları sel oldu

Derya Taşbaşı'nın sunduğu, atv'nin yarışma programı Mutfak Bahane'de Nişanlı gelin adayı Tuğçe'nin anlattıkları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan Mutfak Bahane'nin yarı finalinde gözyaşları sel oldu. Annesinin hastalığından dolayı düğün tarihini öne çekmek istediğini açıklayan Tuğçe gelin herkesi ağlattı.

Kıyasıya rekabetin hız kesmeden devam ettiği yarı final heyecanında herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Yarı finalin ilk bileziklerini kazanan fenomen gelin Sema yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Yarı final temposuna gözyaşları ile veda eden gelinin gidişi ise herkesi üzdü. Sema ve Bediha kayınvalidenin gidişi ile yeni haftanın yarışmacılarının kim olacağı ise merak konusu oldu.