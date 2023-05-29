Vermem Seni Ellere ilk tanıtımı yayınlandı! İşte ilk tanıtımdan görüntüler...

Vermem Seni Ellere ilk tanıtımı ile ekran yolculuğuna ilk adımı attı. Vermem Seni Ellere yakında atv'de!

Vermem Seni Ellere ilk tanıtım yayınlandı!'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv, yine muhteşem bir diziyi izleyicisiyle buluşturuyor. Karadeniz'in muhteşem doğasında çekimleri devam eden Vermem Seni Ellere dizisi ilk tanıtımı ile meraklılarını ekran başına topladı. Vermem Seni Ellere 1. Tanıtım sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Koyverdun Gittun Beni – Gelevera Deresi ile görsel bir şölen yaratan fragman izleyicileri heyecanlandırdı.

Vermem Seni Ellere dizisinde hangi oyuncular rol alıyor?

Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'i buluşturan atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, usta oyuncular ile genç oyuncuları bir araya getiriyor. Vermem Seni Ellere kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Ordu'da devam eden Vermem Seni Ellere, Zeliş ve Mehmet'in öyküsünü ekrana taşıyor. Yeni dizi Vermem Seni Ellere yakında atv'de!