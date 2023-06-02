Oylum'un başı Mualla ile dertte

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen otuz üçüncü bölümüyle yine çok beğenildi.

33. Bölümde neler yaşandı?

Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesi ile neye uğradığını şaşıran Oylum karşısında babasını görünce Mualla'ya karşı cesaretlendi. Behram'ın da Oylum'a destek olmasıyla Mualla, yaşananları Oylum dışındaki herkese sadece bir yanlış anlaşılma gibi gösterdi.

Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş durumu kurtardığını düşündü. Ancak Zeliş'in yalanını fark eden Oltan, onun peşine düştü. Ozan, Zeliş'i saklamak için türlü oyunlara başvurup büyük bir risk alırken Oltan'a belli etmemeye çalıştı.

Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için uğraşırken diğer yanda Yeşim kızına kavuşmak için İlknur ile bir olup Tarık'a tuzak kurdu. Ne var ki Yeşim, Dilek'in oyunuyla kızından koparılırken Tarık'ın da eline Yeşim'le ilgili büyük bir koz geçti.

Güzide'yle uğraşmaktan vazgeçmeyen Mualla yeni planıyla Güzide'yi köşeye sıkıştırdı. Tarık, Behram ve Oylum'un evine akşam yemeğine geldi. Mualla'nın daveti üzerine yemeğe gelen Güzide karşısında Tarık'ı görünce büyük bir şok yaşadı.