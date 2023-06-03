Ziraat Türkiye Kupası heyecanı final maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı 11 Haziran Pazar akşamı 20.45'te canlı yayınla atv ekranına geliyor. Büyük heyecan öncesinde son dakika bilgileri burada...

Kupa hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu yönetiminde Türkiye Kupası'na uzanmak isteyen Medipol Başakşehir FK, kozlarını kupa finalinde paylaşıyor. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ZTK Finali 11 Haziran Pazar 20.45'te canlı yayında atv ekranına geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından 2022-2023 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak.

Fenerbahçe kupa, Başakşehir Avrupa bileti peşinde

Jorge Jesus yönetiminde sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrasında yaşadığı düşüşle Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sezonu ikinci sırada bitirmek için Beşiktaş ile çekişen sarı lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu moralli bitirmeyi hedefliyor.

Başakşehir ise sezon genelinde Fenerbahçe'nin tam tersine bir görüntü sergiledi. Sezona iyi başlayamayan İstanbul ekibi, sonrasında başarılı sonuçlar almayı bildi. Ligi ilk 5 sıranın içinde bitirmeyi hedefleyen Başakşehir, kupa finalinden de galibiyetle ayrılıp Avrupa Konferans Ligi'ne adım atmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor?

Ziraat Türkiye Kupası finali, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımların belirlenmesi açısından da büyük bir öneme sahip. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Kupayı Başakşehir kazanırsa, lacivert turunculu ekip ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkına sahip olacak. Kupayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise Avrupa'da temsil hakkı için Spor Toto Süper Lig puan durumu dikkate alınacak.

Fenerbahçe ligi ilk üç sırada tamamlamayı garantilediği için Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ekip Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Bu durumda ligi dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.