Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kaç kez kazandı? Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı en son en zaman aldı?

2023 Ziraat Türkiye Kupası final maçında Başakşehir'in rakibi olan Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda mutlu sona kaç kez uzandı? Fenerbahçe kaç kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu? Fenerbahçe hangi yıllarda Türkiye Kupası'nın sahibi oldu?

Spor Toto Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda uzun yıllar kupa hasreti çekti. 1982-1983 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, 29 yıllık hasretin ardından 2011-2012 sezonunda kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertli ekip 2011-2012 sezonunda beşinci kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kaç defa aldı?

2011-2012 sezonunda büyük bir hasrete son veren Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da aynı başarıyı tekrarladı. Trabzonspor'u kupa finalinde 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 6. kez kazandı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı en son ne zaman kazandı?

Kupayı altı kez müzesine götüren Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda büyük bir hasreti sona erdirdi. Ardından bir kez daha aynı başarıya uzanan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı son olarak 2013 yılında kazandı. 10 yıldır Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği başarıyı yakalayamayan sarı lacivertli ekip 2023 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Fenerbahçe hangi yıllarda Türkiye Kupası'nın sahibi oldu?

1967-1968 sezonunda çift maçlı eleme sistemine göre oynanan maçta İzmir ekibi Altay'ı geçmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı ilk kez kazandı. 1973-1974 sezonunda Bursaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı. 1978-1979 sezonunda bir kez daha Altay'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibine yeniden üstünlük sağlamayı başararak kupaya üçüncü kez ulaştı. 1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu karşısında kupayı kazanmayı başaran sarı lacivertli ekip 29 yıllık kupa hasretine başlamış oldu. 2011-2012'de Bursaspor'u, 2012-2013'te Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, toplamda 6 kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.