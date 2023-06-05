ZTK Finali hangi kanalda? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı canlı yayınla atv ekranına geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek karşılaşma 11 Haziran Pazar akşamı 20.45'te canlı yayınla atv'de!

2023 ZTK Final maçında Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki İstanbul ekibi arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finaline hangi muhtemel 11'le çıkacak?

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde istediği başarıya ulaşamadı. Gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren sarı lacivertli ekip, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maça kupa hedefiyle çıkıyor. Fenerbahçe, Başakşehir karşısına şu muhtemel 11'le çıkacak;

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i | İrfan Can Eğribayat - Osayi Samuel - Samet Akaydın - Attila Szalai - Ferdi Kadıoğlu - Willian Arao - Miha Zajc - Arda Güler - İrfan Can Kahveci - Enner Valencia - Michy Batshuayi.

Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finaline hangi muhtemel 11'le çıkacak?

Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan Medipol Başakşehir, ligdeki hedefinden erken uzaklaştı. Sezonu ilk 4 sırada tamamlayamayacağı kesinleşen Medipol Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Avrupa Konferans Ligi'ne adım atmayı hedefliyor. Başakşehir'in maçı kaybetmesi durumunda lig dördüncüsü Adana Demirspor, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanacak. Başakşehir, Fenerbahçe karşısına şu muhtemel 11'le çıkacak;

Başakşehir'in muhtemel 11'i | Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Ahmed Touba, Wu Shaocong, Caner Erkin, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Berkay Şahin, Berkay Aydoğmuş, Philippe Keny, Joao Figuieredo.