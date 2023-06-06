Bir Küçük Gün Işığı'ndan ağlatan final

Sude önce Fırat'ı sonra da kendini vurdu!

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

36. Bölümde neler yaşandı?

Dila kliniğe yatar. Ezdiği kadında yoğun bakıma alınır. Elif ve Fırat boşanırlar. Sude bebeğini kaybettiğini Fırat'a söylemez saklar. Onunla köşkte kalmaya devam eder. Fulya ve Alper evlenirler. Eşref sonunda Fulya'nın annesine aşık olduğunu herkese açıklar. Fırat ve Elif düğünde yine romantik anlar yaşarlar ve birbirlerini sevmekten vazgeçmeyeceklerini anlarlar. Ve aşklarını sevgilerini itiraf ederler. Sude çağrılmadığı düğüne gelir. Fırat bir rezalet çıkarmadan onu göndermeyi başarır. Fırat bekleyen Sude sarhoş olur. İçkinin etkisi ile bebeği kaybettiğini söyler ama Fırat'ın kendisini asla sevmeyeceğini anlayınca elindeki silahla onu vurur. Sonra da intihar eder. Elif ve Güneş zorda olsa kendilerine yepyeni bir sayfa açarlar. Elif'in sevgisi ile kendini güvende hisseden Güneş, artık konuşmaya başlamıştır.