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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
5 Haziran 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm

Fırat, Elif'e kavuşabilecek mi?

"Mutlaka Yine Doğar Güneş"

Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar. Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

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Bir Küçük Gün Işığı - Final Bölümü 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 36. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - Final Bölümü 2. Fragman
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Bir Küçük Gün Işığı
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34. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
8 Mayıs 2023, Pazartesi
33. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - Final Bölümü 2. Fragman
5 Haziran 2023, Pazartesi
36. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - Final Bölümü 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı | Final
5 Haziran 2023, Pazartesi
36. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı | Final
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
22 Mayıs 2023, Pazartesi
35. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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