Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm

Fırat, Elif'e kavuşabilecek mi?

"Mutlaka Yine Doğar Güneş"

Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar. Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?