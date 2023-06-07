"Esra Erol" Aldatmak'ta kendi programını sunacak

"Aldatmak" dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan diziye Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri konuk oluyor. Çekimleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan bölümde başarılı sunucu 'Esra Erol' da yer aldı. Sevilen sunucu Aldatmak'ın yeni bölümünde hayranlarının karşısına çıkacak. Erol, reyting rekortmeni programını bu kez 'Aldatmak' için sunacak. Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.

"Aldatmak" yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!