atv'nin küçük yıldızına bir ödül daha verildi

Azra Aksu yılın mimar sinanları ödülüne layık görüldü

Bir Küçük Gün Işığı'nın Güneş'i ödüle doymuyor

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı atv ekranlarından final yapan yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinin Güneş'ine bir ödül daha geldi.

Minik yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin bu yıl 8.'si düzenlenen Yılın Mimar Sinanları ödülüne layık görüldü. Törene ailesi ile katılan Azra Aksu ödülü ile poz verirken başta dizinin hayranları olmak üzere yapım şirketi NGM'ye ve atv yöneticilerine teşekkür etti.