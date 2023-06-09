Barbar, Gülayşe’yi kaçırdı

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 19. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda; Barbar’ın, Gülayşe’yi babasının konağından kaçırması damga vurdu.

Ateş Kuşları'nın 19. Bölümünde; Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu, Barbar'ı deliye çevirir. Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Savcı Sare, Menderes cinayetiyle ilgili, sorgulamak üzere Ali ve Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir. Barbar, Sabit ve Cemal'in yardımıyla Gülayşe'yi, babası Nizam'ın konağından kaçırmak için harekete geçer. Konakta Gülayşe'nin kaldığı odaya camdan giren Barbar'ı karşısında gören Gülayşe şok olur. Barbar'ın kendisini kaçıracağını söylemesi üzerine duygusallaşan Gülayşe, ona sarılarak sevdiğini söyler. Cemal'in kendisine yenge şeklinde hitap etmesi Gülayşe'nin mutluluğunu daha da arttırır. Barbar, Gülayşe'yi kaçırarak Mercan'ın yanına götürür.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği Ateş Kuşları'nın 19. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.