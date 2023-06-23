Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon finali yaptı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara veriyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük başarılara imza attı

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.

Gözyaşları silindi, mutluluk inşa edildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle 23 bin 234 tekerlekli, 2 bin 970 akülü sandayle; toplamda 26 bin 204 sandalye dağıttık. 15 bin 74 öğrencimize; kırtasiye ve giyecek yardımı yaptık. pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet gönderdik. 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderdik.

Sezon finali yapan Anlı duygularını, her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım.