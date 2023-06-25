Barbaros'un hayatında en nefret ettiği insan babası çıktı!

Sezonun çok konuşulan dizisi Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları, atv ekranındaki 21. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finaline Barbaros'un hayatında en nefret ettiği insan olan Çatal'ın babası olduğunu öğrenmesi ve ardından babasıyla yüzleşmesi damgasını vurdu.

Barbaros ve Çatal yüzleşti! Çatal vuruldu mu?

Ateş Kuşları'nın sezon finalinda; Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi. Büyük bir dehşete kapılan Barbaros, Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı.Uzun yıllardır Çatal'ı yakalayıp onu adalete teslim etmek için çalışan Barbaros Çatal'a aylar evvel "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." demişti. Nefret ettiği adamın kanının damarlarında dolaşmasına dayanamayan Barbaros, öğrendiği bu sırla yıkıldı ve Çatal'ın karşısına dikildi. Barbaros, "Senin soyunu devam ettirmeyeceğim!" diyerek eline silahı alıp bir kurşun sıktı. Barbaros'un öz babası Çatal'ı vurup vurmadığı ise seyirci tarafından merak konusu oldu. Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği Ateş Kuşları'nın sezon finali seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ateş Kuşları yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de!