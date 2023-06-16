Ateş Kuşları 21. Bölüm

Barbaros, gerçekleri düğününde öğreniyor

KARA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR!

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

ATEŞ KUŞLARI, HANGİ BEDELİ ÖDEYECEK?

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜ!

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?